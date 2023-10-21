“el-Ehli Baptist için yeni pul tasarlıyoruz"

Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ'nin (PTT AŞ) Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu işbirliğiyle düzenlediği "Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılı Uluslararası Pul Sergisi" Ankara Ulucanlar Cezaevi Sergi Salonu'nda açıldı. Burada bir konuşma yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk halkının her daim Filistin halkının yanında olduğunun altını çizen çizdi. Pul sergisinde bu kardeşliğin en önemli kanıtlarından birinin görüleceğini belirten Uraloğlu, "el-Ehli Baptist Hastanesi'nde yaşanan bu elim hadise için tarihe kayıt düşmek adına yeni bir pul daha tasarlıyoruz. İsrail’in bu insanlık dışı saldırısını unutturmayacağız" diye konuştu.