'El hareketi' gündem oldu: RTÜK'ün inceleme başlattığı Kübra Par'dan özür geldi

TV 100'de Ana Haber bülteni sunan gazeteci Kübra Par'ın yaptığı bir el hareketi sosyal medyada gündem oldu. Par'ın el hareketinin bültenden sonra kamera açısına girdiği, bu anların da yayına yansıdığı anlaşıldı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabındaki paylaşımında Kübra Par'ın yayında söyledikleri ile el hareketini eleştirdi.

Şahin, RTÜK Üst Kurulu'nun konu hakkında inceleme başlattığını, hazırlanacak rapordan sonra ilk toplantıda gereğinin yapılacağını kaydetti.

Kübra Par özür diledi

Gazeteci Kübra Par da yine sosyal medya hesabındaki açıklamasında bir canlı yayın kazası yaşadığını dile getirdi.

Par şunları kaydetti: "Birkaç gündür çıkışta Ana Haber’den bir iki dakika geç çıkıyor, Alfa Petek Yarışma Programı’nın yayın dilimine giriyorduk. Yayın arasında yönetmenimizle bu konuda esprileştik ve iddialaştık. Haber bitiminde jenerik girdi ve kulağıma bir espri yaptı. Yayından çıktığımızı düşünerek kendisine bir şaka yaptım. O anlar kameralara yansımış. Olayın bu gün yaşanan gündemle bir ilgisi yoktur. Ortaya çıkan görüntüden dolayı tüm izleyicilerimizden özür dilerim."