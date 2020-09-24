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El konulan tıbbi cihaz ve maskelerde süre uzatıldı

Gümrükte el konulan tıbbi cihaz ve maskelerin kullanım süresi uzatıldı.

El konulan tıbbi cihaz ve maskelerde süre uzatıldı
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Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında gümrüklerde el konulan, bulaşıcı salgın hastalıkla mücadelede doğrudan ilgili tıbbi cihaz, maske, etil alkol, eldiven gibi ürünler, el koyan idare tarafından alınabilecek.

Buna ilişkin 16 Nisan’da yapılan kanuni düzenleme ile el koyan idareye, el konulan ürünleri kullanma yetkisi verilmişti. Yasal düzenleme ile 30 Eylül’e kadar verilen yetkinin süresi, Cumhurbaşkanlığı kararı ile 3 ay uzatıldı.

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