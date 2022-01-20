El Salvador Başkanı Bukele: Öncelikle Bitcoin diyarı El Salvador'dan tüm Türkiye'ye selamlar

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele Türkiye'ye bir dizi görüşme gerçekleştirmek için geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bugün saat 16:30'da görüşecek olan Bukele dünyada bir ilki gerçekleştirmesiyle biliniyor. Resmi törenle karşılanacak olan Bukele ile Cumhurbaşkanı Erdoğan baş başa görüştükten sonra iki ülkenin heyetleri arasında da görüşmeler gerçekleşip, anlaşmalar imzalanacak. Sonrasında ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Bukele onuruna resmi akşam yemeği verilecek.

Bukele'nin son attığı tweet ile Türk medyasını yakından takip ettiği belli oldu. Bukele Türkiye'ye gelişini "Öncelikle Bitcoin diyarı El Salvador'dan tüm Türkiye'ye selamlar" tweetiyle duyurdu. Geçtiğimiz aylarda tartışan eşleri konu alan bir TV programında "Öncelikle kestane balının diyarı Zonguldak Gökçebey Pazarlıoğlu köyünden tüm dünyaya selamlar" anonsuyla programa katılan kişi gündeme oturmuştu. Bukele de bu taktiği uygulayarak esprili bir dil kullanmış oldu.

Bukele - El Salvador Bitcoin kayıpları: 10 milyon dolar

El Salvador 12 Ocak 2022 itibariyle en az 1.391 Bitcoin’i varmış Bloomberg tahminlerine göre. Bloomberg ülkenin Bitcoin’deki düşüş kaynaklı kayıplarının yaklaşık 10 milyon dolar olduğunu tahmin ediyor. Son alım 25 ekim’de 40 bin dipleri görüldüğünde yapılmış ve 420 Bitcoin daha alınmış. Ortalama 51 bin dolar alım fiyatından El Salvador’un 71 milyon dolarlık Bitcoin alımı yaptığı tahmin ediliyor. Bukele hükümetinin hiçbir Bitcoin varlığını satmadığı varsayıldığında geçen haftanın fiyatlarıyla toplamda yüzde 14’lük bir kayıp olduğu ve Bitcoin toplam varlığının 61 milyon dolara gerilediği öngörülüyor.