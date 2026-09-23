Elazığ Şeker Fabrikası’nda 240 bin ton pancar işlenecek
Elazığ Şeker Fabrikası’nda 2026-2027 üretim döneminin 71’inci kampanyası başladı. Yeni kampanya döneminde Elazığ, Malatya ve çevresinden 2 bin 708 çiftçinin 40 bin 187 dekar alanda ürettiği yaklaşık 240 bin ton şeker pancarının işlenmesi planlanıyor.
İşlenecek pancarın 190 bin tonunun Elazığ’dan, 50 bin tonunun ise Malatya’dan temin edilmesi bekleniyor. Kampanya sonunda yaklaşık 25 bin ton kristal şeker, 7 bin ton melas ve 55 bin ton yaş küspe üretilecek.
Fabrikada ilk pancar alımının başlamasıyla birlikte üretim süreci de devreye girdi. Kampanya boyunca üreticilerden alınan pancarlar fabrikada işlenerek kristal şekerin yanı sıra melas ve yaş küspe gibi yan ürünlere dönüştürülecek. Yeni kampanya döneminde yaklaşık 40 bin dekarlık alanda yapılan üretimin fabrikada işlenmesiyle bölge tarımındaki pancar üretiminin sanayiye aktarılması sağlanacak.