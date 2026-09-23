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Elazığ Şeker Fabrikası’nda 240 bin ton pancar işlenecek

Elazığ Şeker Fabrikası’nda 2026-2027 üretim dönemi­nin 71’inci kampanyası başladı. Yeni kampanya döneminde Ela­zığ, Malatya ve çevresinden 2 bin 708 çiftçinin 40 bin 187 dekar alanda ürettiği yaklaşık 240 bin ton şeker pancarının işlenmesi planlanıyor.

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Elazığ Şeker Fabrikası’nda 240 bin ton pancar işlenecek

İşlenecek pancarın 190 bin tonunun Elazığ’dan, 50 bin tonunun ise Malatya’dan te­min edilmesi bekleniyor. Kam­panya sonunda yaklaşık 25 bin ton kristal şeker, 7 bin ton melas ve 55 bin ton yaş küspe üretile­cek.

Fabrikada ilk pancar alımı­nın başlamasıyla birlikte üretim süreci de devreye girdi. Kampan­ya boyunca üreticilerden alınan pancarlar fabrikada işlenerek kristal şekerin yanı sıra melas ve yaş küspe gibi yan ürünlere dö­nüştürülecek. Yeni kampanya döneminde yaklaşık 40 bin de­karlık alanda yapılan üretimin fabrikada işlenmesiyle bölge ta­rımındaki pancar üretiminin sa­nayiye aktarılması sağlanacak.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL
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