Elazığ Şeker Fabrikası’nda 240 bin ton pancar işlenecek

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İşlenecek pancarın 190 bin tonunun Elazığ’dan, 50 bin tonunun ise Malatya’dan te­min edilmesi bekleniyor. Kam­panya sonunda yaklaşık 25 bin ton kristal şeker, 7 bin ton melas ve 55 bin ton yaş küspe üretile­cek.

Fabrikada ilk pancar alımı­nın başlamasıyla birlikte üretim süreci de devreye girdi. Kampan­ya boyunca üreticilerden alınan pancarlar fabrikada işlenerek kristal şekerin yanı sıra melas ve yaş küspe gibi yan ürünlere dö­nüştürülecek. Yeni kampanya döneminde yaklaşık 40 bin de­karlık alanda yapılan üretimin fabrikada işlenmesiyle bölge ta­rımındaki pancar üretiminin sa­nayiye aktarılması sağlanacak.