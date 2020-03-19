Elazığ Sivrice'de 5 büyüklüğünde deprem

19 Mart 2020

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.53'te Sivrice'de 5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin, 21,34 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, ilk bilgilere göre kent merkezinde ve köylerde deprem dolayısıyla olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi.

Depremin kentte de hissedildiğini aktaran Malatya Valisi Aydın Baruş, "Deprem Pütürge, Doğanyol ve Kale ilçelerimizde daha fazla hissedildi. Bu ilçelerimizdeki hasarlı binaların çoğunu zaten yıkmıştık. Bu depremin ardından da ekiplerimiz ilgili yerlerle irtibat kurdu. İlk belirlemelerimize göre herhangi bir olumsuzluk meydana gelmedi." dedi.