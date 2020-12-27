Elazığ ve Dalaman'da deprem

Elazığ'da 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.37'de merkez üssü Elazığ olan 5,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin, 15,94 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Bir deprem de Dalaman açıklarında

Akdeniz'de Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında saat 10.13'te 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD, 16,87 kilometre açıktaki depremin derinliğini 6,7 kilometre olduğunu duyurdu.

Bakan Soylu'dan açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Elazığ’da meydana gelen depremde 10.15 itibarıyla Valiliğimiz, il jandarma, emniyet, 112 acil çağrı, Elazığ Muhtarlar Hoordinasyon Hattı ve AFAD’ın aramalarından elde ettiğimiz bilgi çerçevesinde herhangi bir can kaybı ve hasar ihbarı yoktur. Gelişmeleri açıklamaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, yaptığı açıklamada, "İlimizde 09.30 itibariyle meydana gelen depremde bir olumsuzluk tespiti olmamakla birlikte, ekiplerimiz sahada çalışmalarını titizlikle yürütmektedirler.Tespit halinde paylaşım yapılacaktır" dedi.

AFAD: Geçmiş olsun Elazığ

AFAD'den paylaşılan mesajda, "Geçmiş olsun Elazığ. Deprem sonrası, şu an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Bölgeye tedbir amaçlı Diyarbakır AFAD ekiplerimiz sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.

Bakan Kurum: Hasar tespiti çalışmaları başladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Elazığ'da meydana gelen deprem sonrasında ekiplerimiz sahada hasar tespit çalışmalarına başladılar. Şu ana kadar olumsuz bir durumla karşılaşılmadı. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi bütün afetlerden korusun" dedi.