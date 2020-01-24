Elazığ ve Malatya'yı deprem vurdu

24 Ocak 2020

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 20.55'te 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem yerin 6,75 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi ise depremin 6.5 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca: 19 vatandaşımızı kaybettik

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "19 vatandaşımızı kaybettik. Malatya'da 221, Elazığ'da 551 yaralımız var." dedi. Koca, enkaz altında kalan vatandaşlarla ilgili olarak da "Elazığ'da 30'a yakın göçük altında vatandaşımız olduğunu biliyoruz, depremde ölü sayısı artabilir." diye konuştu.

AFAD: Toplam artçı sayısı 147

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde, Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman, Batman, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da 782 kişinin yaralandığını açıkladı.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Sivrice'deki deprem sonrasında bölgede 4 ve üzeri büyüklükte 10 sarsıntı meydana geldiği, toplam artçı sayısının da 147 olduğu belirtildi.

Enkazdan 5 kişi sağ çıkarıldı

Elazığ merkezde Mustafa Paşa Mahallesi'nde 1 kişi, Maden ilçesine bağlı Gezin köyünde çöken binadan 2 kişi sağ çıkarıldı. Malatya'nın Doğanyol ilçe merkezindeki Gökçe Mahallesi'nde yıkılan iki katlı kerpiç evin enkazından ise 2 kişi kurtarıldı.

"Hasarlı yapılara kesinlikle girilmesin"

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir. Telefon görüşmelerinde mümkünse web tabanlı uygulamaların ve SMS'lerin tercih edilmesi önem arz ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Elazığ'daki depremin rdından AFAD koordinasyonunda 28 çalışma grubunun 7 gün 24 saat çalışma esasına göre faaliyete geçirildiği bildirildi.

Deprem bölgesinde ücretsiz iletişim desteği

Cep telefonu operatörleri Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom, Elazığ merkezli yaşanan deprem sonrasında bölgede yaşayan vatandaşlara ücretsiz internet ve konuşma tanımladıklarını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Elazığ’da meydana gelen ve pek çok ilimizde hissedilen depremin en az kayıpla atlatılması ve vatandaşlarımızın can güvenliğinin sağlanması için ilgili kurumlarımız gerekli tüm tedbirleri almaktadır. Çevre ve Şehircilik, İçişleri ve Sağlık Bakanlarımızı bölgeye gönderdik'' açıklamasında bulundu.

Kılıçdaroğlu'ndan 'geçmiş olsun' mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Elazığ'da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen deprem neticesinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, bölgedeki tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dualarımız, can kaybının daha fazla artmaması için…" ifadelerini kullandı.

Elazığ Valisi Kaldırım

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, "Elazığ'da maalesef vefat eden 3 vatandaşımız var, göçük altında kalan. 225 yaralımız var. 2'si ağır yaralımız var şu anda hastanelere intikal eden." ifadelerini kullandı.

Kaldırım, Maden ilçesinde yıkılan 5 katlı binadan 2 yaralının çıkarıldığını, buradaki arama kurtarma çalışmalarının da sürdüğünü bildirdi.

Şu anda elektrik yönünden bir sıkıntı bulunmadığını dile getiren Kaldırım, "Malum Keban Barajı'mız var, o açıdan sıkıntımız yok. Doğal gaz yönünden sıkıntımız yok. Hasar gören veya yıkılmış binalarda doğal gaz bağlantısını kestik. Bir binada yangın var, o da kontrol altına alındı belediye ekiplerimiz tarafından." dedi.

Malatya Valisi Baruş

Malatya Valisi Aydın Baruş, Elazığ merkezli depremin Malatya'da çok şiddetli şekilde hissedildiğini belirtti.

Baruş, "Malatya'daki depremde şu ana kadar toplam 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Doğanyol, Pütürge ve Kale ilçelerimizde toplam 45 kişi yaralandı." dedi.

Pütürge Kaymakamı Recep Aydın ise ilçe merkezinde 2 binanın yıkıldığını, can kaybının bulunmadığını aktararak, "Yıkılan binalarda çok şükür bir can kaybımız yok, 3-4 yaralımız var." diye konuştu.