Elazığ’da 1 milyon TL’lik Osmanlı kehribar tespihler koleksiyoncuların gözdesi oldu

Elazığ’da bir tespih ustası tarafından sergilenen, altın püsküllü ve 1900’lü yıllardan kaldığı belirtilen Osmanlı kehribar tespihler, hem koleksiyonerlerin hem de yatırımcıların dikkatini çekiyor. Değeri 1 milyon liraya kadar ulaşan bu nadide parçalar, antika meraklıları için adeta birer tarihi mücevher niteliğinde.

El emeğiyle hazırlanmış, geçmişi Osmanlı dönemine dayanan ve Almanya’da üretildiği ifade edilen özel kehribar tespihler, Elazığlı tespih ustası Hadin Bulut’un koleksiyonunda yer alıyor. Bulut’un satışa sunduğu parçalar arasında 800 bin TL ile 1 milyon TL arasında fiyatlandırılan tespihler bulunuyor.

Altın püsküllü özel seri: “Yatırım için alıyorlar”

Tespih ustası Hadin Bulut, altın püsküllü tespih hakkında şu ifadeleri kullandı:

“1900’lü yıllardan kalma bu Osmanlı kehribarı, vişne rengi ve tek parça oluşuyla çok özel bir ürün. Biz altına 22 ayar, yaklaşık 15,5 gramlık bir altın püskül taktık. Tespihin kendisi ise 85 gram geliyor. Şu an bu ürün için 800 bin lira talep ediyoruz. 300-400 bin lira arasında teklifler aldık. Ama bu, koleksiyonluk ve yatırımlık bir ürün. Genellikle şehir dışına gönderiyoruz.”

1 milyon liralık parça: “Neredeyse hiç çekilmemiş”

Koleksiyondaki en değerli tespih ise tam 1 milyon TL değerinde. Bulut bu parçayla ilgili olarak şunları söyledi:

“Bu tespih neredeyse hiç kullanılmamış. Osmanlı’dan günümüze kadar gelmiş ve çok iyi muhafaza edilmiş. Gramajı daha fazla. Bu ürünün koleksiyon değeri oldukça yüksek. Bazıları torunlarına miras olarak alıyor, bazıları da yatırım için. Özellikle tespih mezatlarında ciddi alıcı buluyor. 1 milyon, hatta 2 milyon liralık satışlar gerçekleştirdiğimiz oluyor.”

Piyasada giderek zor bulunuyor

Bulut, Osmanlı kehribarı tespihlerin zamanla daha da nadir hale geldiğini vurgulayarak, “Eskiden ayda 10 taneye kadar bulabiliyorduk. Şimdi ayda 2 ya da 3 tespih elimize geçiyor. Bu da kıymetini artırıyor. Alan kişi kolay kolay elden çıkarmıyor,” dedi.