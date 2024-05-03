Elazığ'da 4 büyüklüğündeki deprem sonrası Prof. Dr. Osman Bektaş'tan ilk açıklama (Son depremler)

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sivrice ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 23.57'de gerçekleşen depremin derinliği 8,77 kilometre olarak ölçüldü.

Deprem Bilimci Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabından depremin ardından açıklamalarda bulundu. Bektaş, "30 Mart 2024 de oluşan Sivrice M4,7 depremi gibi, 2020 M6,7 depreminin kuzeye göç eden artçısı. DAF Zonu üzerinde oluşan Hazar Gölü'nün kuzey kenarı da faylı olmasına karşın bu faylar MTA Diri Fay Haritası'nda yoktur" dedi.

Arçı deprem uyarısı yapan Bektaş, "2020 M6,7 Elazığ ve 2023 M7,8-7,5 Maraş-Elbistan deprem serisinin kuzeye yaptığı stres transferine bağlı artçılar devam edeceğinden çevredeki büyük depremden zarar görmüş, yorgun binalar risklidir" ifadelerini kullandı.