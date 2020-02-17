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Elazığ'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Elazığ'da 4,2 büyüklüğünde deprem
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Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.42'de Sivrice'de 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin yerin yaklaşık 12 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Sivrice ilçesinde meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki deprem sonrası, şu ana kadar olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

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