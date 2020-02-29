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Elazığ'da 4,6 şiddetinde deprem

AFAD'ın geçtiği son dakika verilerine göre Elazığ'da 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Elazığ'da 4,6 şiddetinde deprem
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AFAD'dan yaptığı açıklamada, "Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibariyle, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Saat 15.29'da meydana gelen depremin merkez üssü Sivrice olarak açıklandı.

Sarsıntının derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.

Kandili Rasathanesi de Elazığ depremini 4.6 olarak bildirdi. Depremin derinliğini ise Kandilli 3.6 kilometre olarak ölçtü.

Deprem kent genelinde şiddetli bir şekilde hissedildi, insanlar sokağa çıktı.

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