Elazığ'da 5,2 büyüklüğünde deprem

04 Nisan 2019

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.31'de, merkez üssü Sivrice olan 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 9,4 kilometre derinlikte meydana geldiği, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Bingöl'de de hissedildiği öğrenildi.

Elazığ Valisi: 3 köyde hafif hasar oluştu

Depremin merkez üssüne yakın Uslu, Doğanbağı ve Kavak köylerinde incelemelerde bulunan Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, ölen ya da yaralananın olmadığı depremde söz konusu köylerde bazı evlerin duvarlarında hafif çatlaklar oluştuğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini arayıp depremle ilgili bilgi aldığını aktaran Kaldırım, "Cumhurbaşkanımız bizi aradı ve herhangi bir olumsuzluğun olup olmadığını sordu. Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti." dedi.

Kaldırım, AFAD, UMKE, Jandarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin depremin merkez üssündeki köylerde çalışma yaptığını ifade ederek gerekli bütün tedbirleri aldıklarını sözlerine ekledi.

Enerji hatları onarılarak evlere elektrik verildi

Sivrice ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremin merkez üssüne yakın Uslu, Doğanbağı ve Kavak köylerindeki hasar tespit ve arıza giderme çalışmaları devam ediyor.

Hasar gören enerji hatları onarılarak evlere elektrik verildi. Bazı vatandaşların, yaşadıkları korku nedeniyle evlerine girmeye çekindikleri görüldü.

Bölgede incelemelerde bulunan Vali Kaldırım, yaptığı açıklamada, köylerde hasarlı binaların olduğu bilgisinin alınmasının ardından köyleri ziyaret ettiğini söyledi.

Köylerde ikamet eden vatandaşların kış aylarında genellikle şehir merkezlerine gitmeleri nedeniyle evlerin çoğunlukla boş olduğunu dile getiren Kaldırım, "Yıkılma yok, çok şükür. Binalarda duvarlarda çatlama, sıvalarda dökülmeler var. Deprem erken saatte olunca vatandaşlarımız da kendilerini dışarı attı." ifadesini kullandı.

"Hasar tespiti yapılıyor"

Jandarma, AFAD, İtfaiye, Kızılay ve sağlık ekiplerinin olay yerine hızlı bir şekilde ulaştığını aktaran Kaldırım, şöyle devam etti:

"Şu an hasar tespiti yapıyorlar. Vatandaşlarımız korkulu anlar yaşadı. Ekiplerimiz, vatandaşların ihtiyaçlarına bakıyor. Ne ihtiyaçları varsa anında gidereceğiz. Yarından itibaren muhtarlarımızla iletişime geçip tüm köyleri gezeceğiz. Sıkıntılı olan yerlerde tespitlerimizi yapacağız. Devlet olarak gerekli ne ihtiyaç varsa ne önlem alınması gerekiyorsa hepsini ekiplerimizce yapacağız. Vatandaşlarımız yanımızda, olayın paniği korkusu var. Hastaneye ya da polis ekiplerine ulaşan bir durum yok, ama biz ekiplerimizce sürekli araştırıyoruz. Muhtarlarımız ile irtibat halindeyiz. Çok büyük bir deprem ama can kaybı ve yaralanmaların olmaması sevindirici bir durum. Diğer hasarlar devletimizin eli ile sarılır."

AFAD Başkanı: Depremin hissedildiği şehir ve köylerle irtibata geçtik

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Elazığ'daki depreme ilişkin, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Elazığ'da ilk belirlemelere göre 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Hissedilen şehirler ve köylerle irtibata geçtik. Gelişmeleri takip ediyoruz. Geçmiş olsun." ifadelerine yer verdi.

Türk Kızılay Başkanı: Ekiplerimiz bölgeye intikal etmiştir

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Ekiplerimiz bölgeye intikal etmiştir." ifadesini kullandı.