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Elazığ'da deprem: Sivrice 3,4 ile sallandı

AFAD verilerine göre Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı saat 13.03'te kaydedildi.

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Elazığ'da deprem: Sivrice 3,4 ile sallandı

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, deprem saat 13.03'te kaydedildi.

Merkez üssü Sivrice olarak belirlenen depremin büyüklüğü 3,4 olarak ölçüldü. Sarsıntı, ilçede ve çevre bölgelerde hissedildi.

Elazığ'da deprem: Sivrice 3,4 ile sallandı - Resim : 1

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Kaynak: HABER MERKEZİ
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