Elazığ'da kaybolan 11 yaşındaki otizmli çocuk ölü bulundu

Bir hafta önce öğlen saatlerinde kimsenin haberi olmadan evden çıkan 11 yaşındaki otizmli Veysel Bilen eve dönmeyince aile durumu emniyet güçlerine bildirdi. Bunun üzerine AFAD, PAK, UMKE, jandarma ve polis ekipleri harekete geçerek bölgedegeniş çaplı arama başlattı.

Çiftçiler tarafından bulundu

Bir haftalık aramaların sonucunda Bilen'in cansız bedeni çiftçiler tarafından bulundu.

Tarlalarını sulamak için Elazığ Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisi kanalizasyonuna giden çiftçiler, su içerisine pompa bırakmak isterken ceset ile karşılaşılaşınca durumu ekiplere bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, cesedin bir haftadır aranan otizmli Veysel Bilen'e ait olduğunu tespit etti.

Ekipler tarafından su içerisinden çıkartılan Bilen'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.