Elazığ’da kaybolan 14 yaşındaki otizmli Veysel Bilen için arama çalışmaları 4. gününde sürüyor

Gümüşkavak Mahallesi’nde 5 Kasım gecesi saat 23.14 sıralarında ailesinin kayıp ihbarında bulunmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekipleri bölgede çalışma başlattı. Arama faaliyetleri, termal dron ve insansız hava araçları (İHA) desteğiyle hem karadan hem havadan yürütülüyor.

AFAD İl Müdürlüğü Arama Kurtarma Şube Müdürü Süleyman Polat, ekiplerin dördüncü günde de umutlarını yitirmeden çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Vatandaşlardan duyarlı olmalarını isteyen Polat, şu ana kadar herhangi bir iz veya bulguya rastlanmadığını bildirdi.

“Hiçbir ihbarı göz ardı etmiyoruz, her bilgiyi titizlikle değerlendiriyoruz. Dün 230 kişilik ekiple çalıştık, bugün de yaklaşık 200 kişi sahada. Malatya ve Diyarbakır’dan getirilen dronlar yeniden havalanacak. Veysel özel bir çocuk; konuşma yeteneği yok ve temel ihtiyaçlarını kendi başına karşılayamıyor. En küçük bilgiyi dahi yetkililere iletmek çok önemli.”

Ekiplerin özellikle bölgedeki mısır tarlalarına yoğunlaştığını belirten Polat, aramaların çocuğun geçmişte gittiği alanlar da dikkate alınarak sürdüğünü aktardı. Üç günde 30–35 kilometrelik alan taranırken, bugün yaklaşık 10 kilometrelik yeni bölgenin detaylı biçimde inceleneceği bildirildi.

Veysel Bilen’in akrabası Mehmet Kaya ise aile olarak büyük endişe içinde olduklarını dile getirerek, “Tek dileğimiz, Veysel’in bir an önce sağ olarak bulunması. Günlerdir resmi kurumlardan gelen bilgiler dışında bir gelişme yok. Dua etmekten başka çaremiz kalmadı.” dedi.