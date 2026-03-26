Elazığ'da deprem mi oldu? Elazığ depremi kaç büyüklüğünde? Son depremler listesi...

Elazığ'da korkutan deprem! | SON DEPREMLER LİSTESİ
Elazığ sabah saatlerinde meydana gelen depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 10.37'de Sivrice ilçesi merkezli gerçekleşen depremin büyüklüğü 4.3 olarak ölçüldü. Sarsıntının 11.33 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Elazığ bugün sabah saatlerinde meydana gelen depremle sarsıldı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre deprem Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana geldi.
Saat 10.37'de gerçekleşen bu sarsıntının büyüklüğü 4.3 olarak ölçülürken, depremin yerin 11.33 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.
26 Mart 2026 son depremler listesi...
10.37 - Sivrice (Elazığ) - 4.3
09.24 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.4
09.22 - Selçuklu (Konya) - 1.1
09.18 - Ege Denizi - 2.4
09.17 - Sındırgı (Balıkesir) - 0.8
09.09 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.0
08.56 - Erciş (Van) - 1.3
08.38 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.8
08.37 - Akdeniz - 3.2
08.30 - Sivrice (Elazığ) - 1.3
08.26 - Datça (Muğla) - 2.4
08.06 - Köyceğiz (Muğla) - 1.4
07.56 - Türkoğlu (Kahramanmaraş) - 1.5
07.28 - Simav (Kütahya) - 1.4
07.23 - Simav (Kütahya) - 1.3
07.20 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.0
07.09 - Karaçoban (Erzurum) - 1.3
07.09 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.0
06.58 - Marmaris (Muğla) - 3.2