Elazığ'da maden ocağında göçük: Bir işçi mahsur kaldı

Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Kayaönü köyü yakınlarında faaliyet gösteren özel bir krom madeninde göçük meydana geldi. Sabah saat 09.54 sıralarında yaşanan olayda bir işçinin göçük altında kaldığı bildirildi.

Olayın hemen ardından bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, göçük altında kaldığı değerlendirilen işçiye ulaşmak için yoğun bir şekilde arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Elazığ Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Palu ilçemizin Kayaönü köyü mevkisinde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde 09.54 sıralarında göçük meydana gelmiştir. 1 işçi göçük altında kalmıştır. Olayın hemen ardından AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edilmiştir. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılırken, göçük altında kalan işçiye ulaşılması için yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları yoğun şekilde devam etmektedir."

Göçüğün nedeni henüz belirlenemezken, maden ocağındaki faaliyetlere geçici olarak ara verildi. Yetkililer, çalışmaların seyrine göre kamuoyuna yeni açıklamalar yapılacağını belirtti.