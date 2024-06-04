Elazığ’da silahlı kavga: Yaralılar var

Elazığ'da yabancı uyruklu olan şahıslar arasında bir market içinde sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine dışarı çıkan şahıslar arasında silahlı kavga çıktı. Olayda 2’si silah biri de kesici aletle olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ile polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şahıs, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından silahıyla beraber yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.