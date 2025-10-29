Elazığ'da site aidatı 27 bin liraya çıktı: Bina sakinleri isyan etti

Elazığ'da Çaydaçıra Mahallesi'ndeki Yurten-9 konutlarında bina sakinleri aidat fiyatlarından dolayı isyan etti.

İddiaya göre, site içerisinde bulunan havuzda sızıntı olması, son katların ve otopark alanının su almasından kaynaklı site yönetimi 30 milyon lira karşılığında epoksi ve peyzaj çalışması yapacağını belirterek aidatı 27 bin lira yaptı. Bunun üzerine bina sakinleri site önünde toplanarak duruma tepki gösterdi.

Bina sakinlerinden Melih Yazıcı, müteahhitin eksiklikleri gidermediğini, hatta telefonlara çıkmadığını belirterek, “İnşaat garanti süresi dolmadan müteahhit ortadan kayboldu. Asansörler sık sık arızalanıyor, bazı daireler su alıyor. Basit tadilatlarla çözülecek sorunlar için hiçbir adım atılmadı” dedi.

Yazıcı, ayrıca site yönetiminin yüksek harcamaları şeffaf şekilde açıklamadığını belirterek, “30 milyon liralık epoksi ve peyzaj işini 4 kişi imzaladı, çoğunluğun görüşü alınmadı. Aidatları ödemediğimiz takdirde icra ve faizle tehdit ediliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Valimizden ve adaletten yardım bekliyoruz”

Yurten-9 sakinlerinin, olağanüstü genel kurul çağrısına yanıt verilmemesi üzerine mahkemeye başvurduğu öğrenildi. Yazıcı, “Valimizden, belediye başkanımızdan ve Türk adaletinden beklentimiz, bu hukuk tanımazlığa son verilmesi” dedi.

Sitede yaşayan Semiha Ağırtaş Salgar ise “Evlerimizde birçok eksik var. Çatıdan su akıyor, duşa kabinler dökülüyor. Emekliyim, iki evim var; aidat artışıyla baş etmek imkânsız hale geldi” sözleriyle yaşanan duruma tepki gösterdi.