Elazığ'daki depremde 32 kişi hayatını kaybetti, 1607 kişi yaralandı

25 Ocak 2020

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar toplam 32 kişi hayatını kaybetti, 382'si yaralı olmak üzere 1607 kişi hastanelere başvurdu.

Depremin olduğu ilk andan itibaren 45 kişinin göçük altından sağ çıkarıldığı bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) saat 20.55'te Sivrice merkezli 6,8 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini açıklamasının ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

AFAD'dan yapılan açıklamada, başkanlık tarafından bölgeye 9 bin 545 çadır gönderildiği, ihtiyaç duyulan diğer gıda ve yaşam malzemelerinin de depremzedelere ulaştırıldığı belirtildi.

Hasar tespit analizleri sonucunda 76 binanın yıkıldığı, 642'sinin ağır hasar aldığı, 425'inin de az ve orta hasarlı olduğunun belirlendiği ifade edildi.

Enkaz altından 45 kişi kurtarıldı

Şu ana kadar enkaz altından 43 kişi kurtarıldı. Elazığ'daki depremde sağlık personelinin telefonla görüştüğü "Azize" isimli kadın da enkaz altından 17 saat sonra kurtarıldı.

Merkez Mustafa Paşa Mahallesi'nde çöken binada, AFAD ve UMKE başta olmak üzere ekiplerin yürüttüğü arama kurtarma çalışmalarında, bir kadına 19 saat sonra ulaşıldı.

Elazığ'daki depremde Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazından yükselen kadın sesi üzerine harekete geçen jandarma ekiplerinin çalışması sonucu 2,5 yaşındaki Busenur 24 saat sonra kurtarıldı.

2,5 yaşındaki Yüsra'nın annesi Ayşe Yıldız da 28 saat sonra enkazdan çıkarıldı.

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İçişleri Bakanı Soylu: Hem çalışıyor hem dua ediyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, arama kurtarma çalışmalarının çok titiz şekilde yürütüldüğünü vurgulayarak, "Bu enkazlar çok zor enkazlar çünkü artçı sarsıntılar da aynı zamanda devam ediyor." dedi.

Binaların birbirine girdiği enkazların olduğunu anlatan Soylu, daha önce 2 kişinin sağ çıkartıldığı noktada bir ses daha duyulduğunu ve çalışmaların burada yoğunlaştırıldığını ifade etti.

Soylu, ses alınabilmesi için herkesin sessizliğe dikkat etmesi gerektiğinin altını çizerek, "Arama kurtarma ekipleri olarak hem soğuktan hem yorgunluktan sürekli olarak değişiyorlar. Hem de teknik ekipler binaların statiği olsun diğer durumları olsun onları değerlendirerek nereden binalara girecekleri konusunda çalışma yapıyorlar. İnşallah enkazın altındakilerin sağ salim kurtarılmalarını bekliyoruz. Hem çalışıyor hem dua ediyoruz." diye konuştu.

"Ulaşımı engelleyecek bir durum yok"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Deprem bölgesinde iletişim ve ulaşım ile ilgili tüm birimlerimiz teyakkuz halindedir. Hava, kara ve demir yollarımızda ulaşımı engelleyecek bir durum söz konusu değildir. Yardımların ivedilikle ulaştırılması için iletişim ve ulaşım yollarının açık tutulmasına azami özen gösterilmektedir." ifadeleri kullandı.

Doğanyol'da çok sayıda evde hasar oluştu

Dört kişinin hayatını kaybettiği Malatya'nın Doğanyol ilçesinde çok sayıda evde hasar oluştu. İlçede AFAD ve yardım ekiplerinin çalışması devam ediyor.

Depremzede Mustafa Akın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depreme çarşı merkezinde yakalandığını söyledi.

Büyük bir gürültü duyduğunu anlatan Akın, "Şiddetli sarsıntı olunca eve koştum. Evin önüne geldiğimde karşımızdaki 3 katlı evin yıkıldığını gördüm. İçerideki komşumuzu kurtarmak için herkes seferber olmuştu. Çok korktum. O an ölümle karşı karşıya olduğumu hissettim. Korkudan evimize giremediğimiz için geceyi dışarıda geçirdik." dedi.

Öte yandan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Mersin milletvekilleri Ali Mahir Başarır ve Cengiz Gökçel, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Yılmaz ve CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, Doğanyol'da incelemelerde bulundu.

Ağbaba, yaptığı açıklamada, depremde Doğanyol'da 4 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Maalesef oturulacak ev sayısı da az. Can kaybının daha fazla artmamasını diliyoruz ayrıca Genel Başkanımızın talimatıyla İstanbul, Ankara, Mersin, Adana başta olmak üzere tüm belediyelerimiz şu an teyakkuz halinde. Yardımlar gönderiliyor. Sürecin takipçisi olacağız. En kısa sürede bu yaralar sarılır. AFAD ve diğer kuruluşların da çok hızlı müdahale ettikleri görülüyor. Tüm Malatyalılara geçmiş olsun."

AFAD'ın son açıklaması

AFAD'dan yapılan açıklamada, 39 AFAD il müdürlüğü başta olmak üzere, Jandarma Arama Kurtarma ekipleri ile çeşitli illerin UMKE ve itfaiye ekiplerinden toplam 1167 arama kurtarma personeli ve 235 aracın bölgeye sevk edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Çalışmalara destek amacıyla 18 arama kurtarma köpeği bölgeye gönderilmiştir. İhtiyaç durumunda kullanılacak iş makinaları AFAD koordinasyonunda görevlendirilmektedir. Bölgede AFAD koordinasyonu dışında herhangi bir iş makinası çalışmayacaktır. AFAD Başkanlığı, bölgeye 6 bin 65 aile çadırı, 400 genel maksatlı çadır, 11 bin 532 yatak ve 18 bin 720 battaniye sevk etmiştir. Türk Kızılay, bölgeye 202 personel, 35 araç, 7 ikram aracı ve 4 mobil mutfak ile 2 sahra mutfak kiti, 15 bin 747 battaniye, 5 bin 656 yatak, 1563 ısıtıcı, 2 bin 500 çadır, 193 bin 420 kilogram un ve 3 bin 200 gıda kolisi sevk etmiştir."

Deprem sonrasında tüm illerin ve birliklerin teyakkuza geçirildiği, Genelkurmay Başkanlığı başta olmak üzere tüm Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezlerinin (AADYM) aktif hale getirildiği vurgulanan açıklamada, "Acil ihtiyaçlar nedeniyle barınma, beslenme, enerji, haberleşme, hasar tespit ve psikososyal çalışma gruplarından ekipler bölgeye sevk edilmeye başlamıştır. Bu kapsamda 143 personel ve 47 araç bölgeye yönlendirilmiştir. " ifadesi kullanıldı.

Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, arama kurtarma ve sağlık destek çalışmalarının kesintisiz yürütülmesi amacıyla AFAD koordinasyonunda 28 çalışma grubunun "7 gün 24 saat" çalışma esasına göre faaliyete geçirildiği belirtildi.