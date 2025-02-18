Elbise dolabını özel sistemle seraya çevirerek kenevir yetiştirdi!
Samsun’da elbise dolabını sera gibi kullanarak kenevir yetiştiren bir şahıs yakalandı. Operasyonda 335 gram esrar, 3 kök kenevir bitkisi ve bir elbise dolabı ele geçirildi.
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Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde bir adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda 335 gram esrar, 3 kök kenevir bitkisi ve bir elbise dolabı ele geçirildi.
İHA'nın haberine göre; elbise dolabında özel ışıklandırma ve iklimlendirme sistemi kurulduğu belirlendi.
Elbise dolabını sera gibi kullanarak kenevir yetiştiren şüpheli M.İ.Y. (25) gözaltına alındı.