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Elbise dolabını özel sistemle seraya çevirerek kenevir yetiştirdi!

Samsun’da elbise dolabını sera gibi kullanarak kenevir yetiştiren bir şahıs yakalandı. Operasyonda 335 gram esrar, 3 kök kenevir bitkisi ve bir elbise dolabı ele geçirildi.

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Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 335 gram esrar, 3 kök kenevir bitkisi ve bir elbise dolabı ele geçirildi.

İHA'nın haberine göre; elbise dolabında özel ışıklandırma ve iklimlendirme sistemi kurulduğu belirlendi.

Elbise dolabını sera gibi kullanarak kenevir yetiştiren şüpheli M.İ.Y. (25) gözaltına alındı.