Elektriğe yüzde 14,98 zam
EPDK, elektrik fiyatlarını yüzde 14,98 oranında artırdı.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) elektrik fiyatlarını 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere yüzde 14,98 oranında artırdı.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, elektrik fiyatlarının yüzde 14,98 artırılmasına karar verdi.
Kamu ve özel sektör üretim şirketlerinin maliyet artışlarıyla ilgili talepleri bugün Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nda masaya yatırıldı.
Kurum, elektrikte biriken maliyetlerin bir kısmının tüketiciye yansıtılmasına karar verdi. Buna göre, 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere elektrik fiyatları konut, ticarethane ve sanayide ortalama yüzde 14,98 oranında artırıldı.