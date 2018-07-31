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Elektriğe yüzde 9 ile 14 oranında zam yapıldı

Elektriğe meskende yüzde 9, sanayi ve ticarethanelerde yüzde 14 oranında zam yapıldı.

Elektriğe yüzde 9 ile 14 oranında zam yapıldı
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Elektriğe yarından itibaren geçerli olmak üzere meskenlerde yüzde 9, sanayi ve ticarethanelerde yüzde 14 zam geldi. 

Fiyat artışı Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Ayrıntılar geliyor...

Son dakika zam elektrik

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