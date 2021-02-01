Elektrik Mühendisleri Odası: Özel İletişim Vergisi zammı geri çekilsin

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), Özel İletişim Vergisi'nin yüzde 7,5'ten 10'a çıkarılması konusunda açıklama yaptı.

EMO Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "Uzaktan eğitimin zorunluluk haline gelmesine karşın daha 18 milyon öğrencinin yüzde 48‘inin evinde internet bile yokken, çok sayıda aile bunun için bütçe ayıramazken, ÖİV'ye yüzde 33'e varan oranda zam yapılmasının açıklanabilir hiçbir gerekçesi olamaz. 1999 yılında depremin yaralarını sarmak içi 'geçici' olarak tanımlanan ancak zaman içinde kalıcı hale gelen ÖİV'nin kaldırılması için, 2012 yılında zamanın Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım tarafından hükümetin gündeminde olduğu ve çalışma yapıldığına ilişkin sözlerini de hatırlatmak isteriz." ifadelerine yer verildi.

"Halkın haberleşme hakkı sömürülüyor"

Mobil telefon hizmetlerinde faturalara doğrudan yansıtılmayan çok sayıda vergi ve kesinti olduğuna dikkat çeken EMO'nun hesaplamasına göre, 50 TL'lik bir telefon faturasında 2020 yılında yüzde 77 olan vergi oranı 2021'de yüzde 86, 100 TL'lik bir faturada ise 2020'de yüzde 69 olan vergi oranı 2021'de yüzde 76 oldu. EMO, özellikle düşük ücretli faturalardaki yüksek vergi yükünü, "Yani satın alma gücü düşük ya da az konuşmak durumunda olan abonelerin ödedikleri vergi oranları çok daha yüksek olmaktadır. Bu durum vergi adaletsizliğinin başka bir göstergesidir. Bu vergi yükü ile başta dar gelirli aileler olmak üzere toplumun önemli bir kesiminin iletişim, eğitim ve teknolojik olanaklardan yararlanması daha da zorlaşacaktır." diye yorumladı.

"Alt yapı çağın çok gerisinde"

"Alınan yüksek vergilere rağmen Türkiye'nin telekominikasyon altyapısının çağın gerisinde" denilen açıklamada, "Telekomünikasyon altyapımızda; en az 8 milyon km olması gereken fiber optik kablo uzunluğu 400 bin km gibi kısır bir durumda kalmış, ülkemizin tamamı henüz 3G kapsama alanına bile sokulamamış, internet değişim noktası olma şansımız halen değerlendirilememiştir. İçinde bulunduğumuz koşullarda dışa bağımlılık, teknolojiye erişim ve kullanım sıkıntılarının çözümü için adım atılması beklenirken, sorunlar yumağını daha da büyütecek şekilde vergi yükünün artırılması kabul edilebilir değildir." değerlendirmesi yapıldı.

"Zam geri çekilsin"

İletişim ve haberleşme hakkının bugün yaşam hakkı ile beraber anıldığına dikkat çeken EMO, "Elektrik Mühendisleri Odası, salgın sürecinde birçok kez uzaktan eğitim ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılanması ve iletişim giderleri üzerindeki vergi yükünün kaldırılması çağrısında bulunmuştur. Koronavirüs salgını nedeniyle yurttaşların evlerinde kalarak, iletişim araçlarını daha çok kullandığı bu dönemde yaşamın en önemli parçası haberleşmedir. Bu nedenle ÖİV`ye yapılan zammın geri çekilmesi ve haberleşme üzerindeki vergi yükünün bir an önce hafifletilmesi gerekmektedir." çağrısında bulundu.