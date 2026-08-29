Elektrik santrallerine 660 milyon lira aktarılacak

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Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), temmuz dönemine ilişkin kapasite mekanizması ödemeleri kapsamında doğal gazla çalışan 16 elektrik üretim tesisine toplam 660 milyon lira aktaracak.

Kapasite mekanizmasından destek alan üretim tesisleri için belirlenen ödeme listesi, TEİAŞ'ın internet sitesinde yayımlandı. Listede yer alan bilgilere göre, temmuz ayı için ödeme yapılacak santrallerin tamamını doğal gaz yakıtlı üretim tesisleri oluşturdu.

En yüksek ödeme 12 santrale yapılacak

Kapasite mekanizması çerçevesinde en yüksek ödeme, 12 elektrik üretim santraline yönlendirilecek. Bu tesislerin her birine 46 milyon 200 bin lira ödeme yapılacak.

TEİAŞ, elektrik arzının sürdürülebilirliğini korumak ve arz güvenliğini desteklemek amacıyla kapasite mekanizmasından yararlanan santrallere düzenli ödeme gerçekleştiriyor.