Elektrik sayaçları uydudan okunacak

Yatırımları ve uyduları kısa sürede göndermesi nedeniyle dünyanın en hızlı büyüyen uzay firmalarından biri olarak gösterilen Plan-S, Connecta IoT Network takım uydusuyla enerji sektörüne yenilikçi çözüm sunmayı amaçlıyor.

Plan-S yetkilileri, dijitalleşme ve sürdürülebilir enerji yönetimi daha büyük bir öncelik haline geldiği ortamda Plan-S’nin bu dönüşümü uzaydan sağladığı IoT haberleşme hizmetleriyle destekleğini belirtiyor.

Plan-S, yörüngedeki 8 adet Connecta IoT Network uydusuyla, elektrik dağıtım şirketlerine hizmet vermeye başladı. Uydu tabanlı IoT haberleşme teknolojisiyle Plan-S, özellikle kırsal ve uzak alanlarda bulunan akıllı sayaçlardan alınan verilerin ilave altyapı yatırımları olmadan, güvenilir ve maliyet etkin şekilde iletilmesini sağlayarak sektörün en büyük ihtiyaçlarından birini karşılıyor.

Elektrik dağıtım şirketlerinin geleneksel sayaç okuma süreçlerinde yaşadığı yoğun iş gücü ihtiyacı, zorlu saha operasyonları ve yüksek maliyet problemlerine çözüm getiren uydu tabanlı IoT haberleşme hizmetiyle, kapsamanın yetersiz olduğu alanlardaki manuel sayaç okumaları ortadan kalkıyor ve uydu üzerinden akıllı sayaç okuma sistemiyle veri akışı sağlanıyor.

Operasyonel faydalarının yanı sıra saha operasyonlarının minimize edilmesiyle karbon ayak izi azaltılıyor ve çalışanların sahada maruz kaldığı fiziksel riskler en aza indiriliyor.

Plan-S’in geliştirdiği Connecta IoT Network’e bağlı modemler, düşük güç tüketimi ile bakım gerektirmeden uzun süre kullanım imkanı sunarken, elektrik şebekesinde meydana gelen olağan dışı durumlar alınan veriler sayesinde kısa sürede tespit edilerek tüketici şikayetleri en aza indiriliyor.

Connecta IoT Network sistemiyle sunulan uydu tabanlı IoT haberleşme sistemi üzerinden alınan sayaç verileri, elektrik dağıtım şirketlerinin mevcut faturalandırma sistemlerine kolayca entegre edilebiliyor. Bu sayede müşterilere zamanında ve doğru faturalandırma yapılabiliyor.

İhracata da kapı aralıyor

Plan-S Genel Müdür Yardımcısı Özdemir Gümüşay, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Connecta IoT Network'ün sunduğu yenilikçi çözümle enerji sektöründeki değişim ve dönüşümü desteklediğini söyledi.

Elektrik dağıtım şirketlerine uydu tabanlı sayaç okuma sistemleri sunarak hem operasyonel hem de çevresel sürdürebilirlik sağladıklarını belirten Gümüşay, şunları kaydetti:

"Connecta IoT Network ile Türkiye genelinde 10'dan fazla elektrik dağıtım şirketiyle işbirliği içerisindeyiz. Sahada pilot uygulama süreçlerini başarıyla tamamladık ve artık yaygın uygulama aşamasına geçiyoruz. Bu çözüm yalnızca Türkiye'de değil, dünyada da birçok farklı yerde uygulanabilir. Başka bir deyişle hem yerel hem de küresel ölçekte elektrik dağıtım şirketlerine bu hizmeti sunabiliyoruz."