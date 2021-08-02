Elektrik talebi arzı aştı, kesintiler geldi

Mehmet KARA

Türkiye’de aşırı sıcakların tetiklediği talep artışı karşılanamadığı için yurt çapında elektrik kesintileri uygulanıyor. Enerji Bakanlığı, kesintilerin giderildiğini açıkladı.

Türkiye’nin bütün bölgelerinde elektrik kesintisi uygulamaları başladı. Kesintilerin arkasında ülke çapındaki elektrik talebinde yaşanan artışa karşılık, elektrik iletim sistemine yeterli enerji verilemeyişi yatıyor. Türkiye elektrik şebekesinin sistem operatörü konumundaki Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ), sisteme talebi karşılayacak miktarda elektrik verilemediği için, 21 dağıtım bölgesine talep edilen ölçüde elektrik aktaramıyor. Sistemdeki arz talep dengesini koruyabilmek için talep kısıntısına gidiliyor, bu da her dağıtım bölgesinde duruma göre 60-90 dakika arasında değişen sürelerle elektrik kesintileri uygulanmasıyla sağlanıyor.

Borsada arz eksikliği

Öte yandan, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıktığı son günlerde görev bölgesindeki artan talebi karşılamak isteyen görevli tedarik şirketleri, ilave talebi gün öncesi elektrik piyasasından karşılamak istemelerine rağmen, alım talebini karşılayacak miktarda elektrik arz edecek üretici bulamıyor.

Bakanlık: Kesintiler giderildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada elektrik kesintilerinin sona erdiği belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

“Son zamanlarda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle elektrik talebinde aşırı bir artış meydana gelmiştir. Artan talep nedeniyle son birkaç haftada elektrik tüketiminde Cumhuriyet tarihinin rekor seviyelerine ulaşılmıştır.

Ulusal elektrik altyapımız artan taleplerin karşılanması için maksimum seviyede üretime devam etmektedir.

Ancak son zamanlarda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle elektrik tedarikinde kısmi kesintiler yaşanmıştır. Kesintilerin yaşandığı bölgelere acil müdahale ekipleriyle ilk müdahaleler yapılmış olup, an itibariyle ülke genelinde kesintiler sonlandırılmıştır.”