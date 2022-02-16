Elektrik tarifelerinde yeni düzenleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları şöyle:



"Kovid-19 Omicron varyantına maruz kaldığımız anlaşılmıştı. Bunun üzerine kendimizi karantinaya almıştık. Karantina döneminde çalışmalarımızı evden sürdürdük. Bu süreçte yanımızda olan milletimizin her bir ferdine en kalbi şükranlarımı sunuyorum.

KDV indirimin ülkemize ve üreticimize tekrardan hayırlı olmasını diliyorum. KDV düzenlemesi devlet olarak bizim attığımız bir adımdır.

Cumartesi günü Hazine ve Maliye Bakanlığımızın enflasyonla mücadele kapsamında atılacak adımların açıklandığı toplantıya canlı bağlantı ile katıldık. Temel gıda ürünlerinde KDV'yi yüzde 8'den yüzde 1'e indirme kararımızı milletimizle paylaştık.

KDV indirimini yansıtmayana yaptırım

KDV indirimi sonrası Bakanlıklarımız etiketleri yakından takip edecek. İndirim yapmayana yaptırım gelecek. Fedakarlığı sadece devletten beklemek ne gerçekçidir ne de sürdürülebilirlik ilkesine sığar.

BAE ile toplam 13 anlaşma imzaladık. Ziyaretimiz Türkiye-BAE arasında yeni bir dönem başlattı.

Önümüzdeki dönemde körfez bölgesi başta olmak üzere Türkiye'nin gelişmesine katkı verecek diğer ülkelerle yakın temaslarımızı sıklaştıracağız.

Küresel sağlık ve ekonomi krizini gelişmiş, gelişmekte olan ayrımı yapmadan tüm ülkeleri kasıp kavurduğu zamanda biz hedef yükselttik.

Yatırıma, istihdama, üretime, ihracata yönelerek kendimizi diğerlerinden ayrıştırdık. Dünyanın panikle içine kapandığı bu dönemde farklı bir politika destekleyerek üretimi ve bireyleri destekledik.

Elektrik fiyatlarında yeniden düzenleme yapılacak

En önemli sorunumuz yüksek enflasyondur. Türkiye'yi 30 milyonun üzerinde vatandaşını istihdam eden bir ülke haline getirmiş olmak en büyük iftiharımızdır.

Son dönemde üzerinde en çok konuşulan hususlardan biri de enerji fiyatlarıdır. Enerji fiyatları elbette tüm dünyada oldukça yükselmiştir. Küresel düzeyde doğalgaz fiyatları 10 kat, kömür fiyatları 5 kat, petrol fiyatları 3 kat artmıştır.

Konutlarda aylık 200 kw tüketim üzerinden bakıldığında Türkiye Avrupa'daki 34 ülke arasında vatandaşlarına en uygun fiyatla elektrik hizmeti sunan üçüncü ülkedir.

210 kw düşük tarife yeniden değerlendirilecektir, sivil toplum kuruluşlarının statüsü konut statüsüne dönüştürülecektir.

Norveç 35, Fransa 45, Hollanda 60, Belçika 92, Almanya'da 100 Avro'dur. Asgari ücretle mukayese ettiğimizde ülkemizde yüzde 5,5 oran karşımıza çıkmaktadır.

Benzer tablo doğalgaz konusunda da geçerlidir. Türkiye 100 metreküplük tüketime 18,5 Avroluk faturasıyla Avrupa'nın vatandaşına en ucuz doğalgaz hizmeti sunan ülkesidir. Vatandaşımıza gelen elektrik ve doğalgaz faturaları elbette yüksektir.

Buna rağmen Türkiye hem fiyat hem asgari ücrete oranı bakımından vatandaşlarına en uygun tarifeli elektrik ve doğalgaz hizmeti sunan ülkelerin başında gelmektedir.

Geçtiğimiz yıl hane başına yaklaşık 5 bin lira enerji desteği verdik. Yılbaşı itibariyle tarifelerde yapılan düzenlemelere rağmen elektrik ve doğalgazda haneleri desteklemeye devam ediyoruz.

210 kw tarifeye yeniden düzenleme

150 kilowat olan en düşük tarife dilimini 210 kilowata düzeltmek suretiyle nispi bir rahatlama sağlamıştık. Bugünkü toplantımızda vatandaşlarımızı daha da rahatlatacak yeni adımların kararını aldık. 210 kilovat saate kadar düşük tarife ve yüksek tarife rakamları ilgili kurumlarımız tarafından vatandaşlarımızın lehine yeniden değerlendirecektir.

Küçük esnaf ve sanatkarı koruyacak şekilde benzer kademelendirme yapılacaktır. Dernekler, vakıflar, cemevleri dahil ticarethane statüsünden fatura ödeyen kuruluşların elektrik bedelleri önemli oranda düşecektir.

Doğalgaz tüketim desteği ile ilgili hazırlıklar tamamlandı. Elektrik desteğinde 4 milyon haneye çıkartıyoruz. Rüzgar ve güneş enerjisi yatırımlarına KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti uyguluyorduk. Güneş ve rüzgar enerjisi yatırımcılarına yüzde 30 oranında vergi indirimi, 6 yıl boyunca sigorta primi işveren hissesi desteği sağlamış oluyoruz.

Öğretmenlik meslek kanununu yürürlüğe koyduk. Öğrenci sayılar 159 binden 335 bine yükselen mesleki eğitim merkezlerimizde hedefimiz bu rakamı 1 milyonun üzerine taşımaktır.

Gübre fiyatlarında yüzde 30'luk indirim

Yarından itibaren can gübresi, nitro pover gübrekelerinde yüzde 30'luk indirime gidiliyor. Yarından itibaren karma hayvan yemi yüzde 12 indirimle satılmaya başlanacaktır. Pancar bedellerinin ödenmesini 1 ay öne çekiyoruz. Bu sezonun pancar alım kesin fiyatını da hasattan önce açıklayacağımızı hatırlatmak istiyorum.

Bilindiği gibi gençlerimizin talepleri üzerine yurtlarda 16 gb olan internet desteğini 32 gb'a çıkardık. Şimdi de yurtlarda kalan gençlerimize verdiğimiz beslenme yardımını 750 liraya yükseltiyoruz."