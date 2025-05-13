Elektrik üretim ve depolama tesislerine yönelik yönetmelikte değişiklik yapıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, elektrik üretim ve depolama tesislerine ilişkin kabul yönetmeliğinde düzenlemeye gitti. "Elektrik Üretim ve Elektrik Depolama Tesisleri Kabul Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeyle birlikte yönetmeliğin 1’inci, 2’nci, 5’inci, 6’ncı, 7’nci, 12’nci ve 16’ncı maddelerinde yer alan “tesisler” ifadesi “tesisler/üniteler” olarak değiştirildi.

Yeni terimler eklendi

Ayrıca yönetmeliğe, elektrik depolama tesisi (EDT), batarya yönetim sistemi (BYS), elektrik depolama ünitesi (EDÜ), enerji yönetim sistemi (EYS) ve sistem kontrol yazılımı (SKY) gibi yeni terimler eklendi. Bu kısaltmaların anlam ve kapsamlarına ilişkin tanımlar yönetmelikte yer aldı.

Değişiklik kapsamında, kabul başvuruları, değerlendirme süreçleri ve diğer teknik düzenlemelere ilişkin çeşitli madde ve fıkralar da revize edildi.