Elektrik üretiminde lider, barajlı hidroelektrik santraller

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin 2 Haziran'da yurttaki günlük elektrik üretim ve tüketim verilerine göre, elektirk üretiminde ilk sırada yüzde 20,1 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. İkinci sırada yüzde 19,5 payla ithal kömür santralleri ve üçüncü sırada ise yüzde 14,3 payla güneş santralleri yer aldı.

Dün en yüksek elektrik tüketimi 37 bin 480 megavatsaatle saat 22.00'de, en düşük tüketim ise 26 bin 414 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Türkiye, dün 3 bin 403 megavatsaat elektrik ihracatı, 14 bin 978 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.