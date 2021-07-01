Elektrik ve doğalgaza zam

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Elektrik tüketim tarifelerinde düzenlemeye gitti. Alınan karara göre 1 Temmuz tarihinden geçerli olmak üzere tüm tüketici gruplarında elektrik fiyat tarifeleri yüzde 15 arttırıldı. EPDK yetkilileri, zamma gerekçe olarak, elektrik üretim maliyetlerindeki artışları gösterdi.

Doğalgaz da zamlandı

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde, temmuz ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı. Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı, haziranda geçerli olan tarifeye göre yüzde 12 artışla 1000 metreküp doğalgaz için 1488 lira olurken, sanayi aboneleri için bu miktar yüzde 20 artışla 1783 lira 354 kuruşa yükseldi.

Elektrik üretim santrallerinin kullandığı 1000 metreküp doğalgazın fiyatı ise yüzde 20,2 artarak 2060 lira oldu. Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.