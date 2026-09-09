Elektrikli araçlara evde şarj edilmesi yasaklandı mı? DMM'den açıklama geldi

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), elektrikli araçların evlerde ve otoparklarda şarj edilmesinin yasaklandığı yönündeki iddiaları yalanladı. Merkez, düzenlemelerin elektrik tesisatına izinsiz ve teknik kurallara aykırı müdahaleleri önlemeyi amaçladığını belirtti.

DMM’nin açıklamasında, bazı sosyal medya hesaplarında "elektrikli araçların evlerde şarj edilmesine ilişkin yeni bir düzenleme getirildiği, mevcut şarj cihazlarının söktürüleceği ve evinde aracını şarj edenlere yüz binlerce liralık ceza kesileceği" iddialarının paylaşıldığı aktarıldı. Bu paylaşımların gerçeği yansıtmadığı ve dezenformasyon içerdiği vurgulandı.

Düzenlemelerde amaç tesisat güvenliği

Elektrikli araçların şarj edilmesine ilişkin yasak bulunmadığını bildiren DMM, düzenlemelerin gerekçesini şöyle açıkladı:

"Elektrikli araçların evlerde, apartman veya site otoparklarında şarj edilmesine yönelik herhangi bir yasaklama kesinlikle söz konusu değildir. Yapılan düzenlemelerin temel amacı, çok katlı binalarda elektrik tesisatına proje dışı, izinsiz ve tekniğine uygun olmayan bireysel müdahalelerin önüne geçmek, olası yangın ve kaza risklerini engelleyerek vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamaktır."

Bu kapsamda, ikiden fazla bağımsız bölümü bulunan yapılardaki şarj ünitelerinin bina yönetiminin bilgisi dahilinde ve gerekli izinler alınarak kurulması gerektiği belirtildi. İhtiyaç duyulması halinde proje tadilatı yapılması, kurulumun onaylı projeye ve teknik güvenlik standartlarına uygun olması gerektiği kaydedildi.

Cezalar kaçak ve usulsüz elektrik kullanımına yönelik

Açıklamada, sosyal medyada gündeme getirilen cezaların hangi ihlalleri kapsadığına da yer verilerek şu ifadeler kullanıldı:

"İddia edilen cezalar ise elektrikli araçların evde şarj edilmesine getirilen yeni bir kısıtlamadan değil, sayaç dışı bağlantı, kaçak veya usulsüz elektrik kullanımı gibi halihazırda yürürlükte olan mevzuat ihlallerine yöneliktir. Vatandaşlarımızın güvenliğini merkeze alan teknik düzenlemeleri çarpıtarak panik ve güvensizlik ortamı oluşturmayı hedefleyen asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi, yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamaların dikkate alınması önemle rica olunur."