Elektrikli motorlara AB mevzuatı düzenlemesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Elektrik Motorlarının ve Değişken Hız Sürücülerinin Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğ, Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik, başka ürünlere takılı olanların da dahil olduğu elektrik motorlarının ve değişken hız sürücülerinin piyasaya arz edilmesi ve hizmete sunulması ile ilgili çevreye duyarlı tasarım gerekliliklerini belirlemek amacıyla oluşturuldu.

Söz konusu tebliğ, Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin tüzüğü uyarınca yayımlanan elektrik motorlarının ve değişken hız sürücülerinin çevre duyarlı tasarım gerekliliklerini ve bağımsız ve ürünlere entegre salmastrasız sirkülatörlerin çevreye duyarlı tasarım gerekliliklerini belirleyen Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlandı.

Elektrik motorları ve değişken hız sürücüleriyle ilgili çevreye duyarlı tasarım gereklilikleri ve bu gerekliliklerin yürürlük tarihleri de tebliğde yer aldı.