ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
24 °C

Son Dakika Haberleri:

Elektrikli scooter düzenlemesi TBMM'de

Türkiye Çevre Ajansı kurulması; bisiklet yolu, elektrikli scooter ve bisiklet şeritlerine yasal düzenleme yapılması ile elektrikli bisiklet ve elektrikli scooter kullanabilme yaşının 15 olarak belirlenmesini de içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

Elektrikli scooter düzenlemesi TBMM'de
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş A+ A-

AK Parti Grup Başkanvekili Muş, Türkiye Çevre Ajansı kurulması; bisiklet yolu, elektrikli scooter ve bisiklet şeritlerine yasal düzenleme yapılması ile elektrikli bisiklet ve elektrikli scooter kullanabilme yaşının 15 olarak belirlenmesini de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: AA

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap