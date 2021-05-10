Elektrikte KDV'nin yüzde 1'e indirilmesi için kanun teklifi

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç tarafından hazırlanan “Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi”, TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Toplam 5 maddeden oluşan kanun teklifi ile KDV’nin indirilmesi ve elektrik faturalarındaki ek yüklerin hafifletilmesi amaçlandı.

Teklifin gerekçesinde, Türkiye’nin konutlarda kullanılan elektrik dikkate alındığında Avrupa ülkeleri arasında elektriği en pahalıya kullanan ülke olduğuna dikkat çekildi ve “Türkiye’de elektrik tüketim bedeline ek olarak, TRT Payı, Enerji Fonu, Elektrik Tüketim Vergisi ve KDV ödenmektedir. Fiili Tek Adam Rejimi’nin başladığı 2014 yılından 2021 yılına dek, son 7 yılda, hanelerde kullanılan elektrik yüzde 120 zamlanmış, 2014’te ortalama 100 TL ödenen bir fatura 2021 başında yaklaşık 220’TL’ye yükselmiştir.” denildi.

"Aylık gelirin yüzde 20'si elektrik ve doğal gaza"

Asgari ücretle geçinmeye çalışan bir ailenin aylık gelirinin yaklaşık yüzde 20’sini elektrik ve doğal gaza ayırdığı belirtilen gerekçede, “Toplum eve kapanıyorsa, sosyal devlet kaynaklarını açmalıdır. Bugüne dek karar verilen kısmi ve tam kapanma kararları, beraberinde tatmin edici ve zararları telafi edici mali düzenlemeleri içermemiş, toplumun farklı kesimlerinin geleceğe dönük kaygılarını, hane borçluluk oranını artırmıştır. Elektrik dağıtım şirketlerine salgın dönemlerinde de sağlanan kolaylıklar ve desteklemeler, alım gücü düşen hane halklarından esirgenmiş, ülkemiz OECD ülkeleri arasında COVID-19 salgını sürecinde milli gelirinden nakit desteği ayıran ülkeler arasında son sıralarda yer almıştır.” ifadelerine yer verildi.