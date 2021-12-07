Elektrikte yeni dönem: Az tüketen düşük fatura ödeyecek

Fatih Dönmez, elektrikte 1 Ocak 2021'de eletrikte kademeli tarifeye geçileceğini belirterek, "1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla uygulamaya koyacağımız kademeli tarife uygulaması ile evinde elektriği az tüketen vatandaşlarımız daha az fatura ödeyeceklerdir" açıklamasını yaptı.

Bakan Dönmez şunları kaydetti:

"Elektrik faturalarındaki TRT ve Enerji Fonunu da kaldırarak vatandaşlarımıza yıllık yaklaşık 3 milyar liralık bir destek vermiş olacağız. Ayrıca, 1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla uygulamaya koyacağımız kademeli tarife uygulaması ile evinde elektriği az tüketen vatandaşlarımız daha az fatura ödeyecek."