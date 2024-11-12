Elektronik oylamaya, TBMM'ye sunulacak iddiası

YSK Başkanı Ahmet Yener’in elektronik oylama sistemi ile ilgili ilgili tüm hazırlıkları yaparak artık kararı TBMM'ye bırakacağı iddia edildi.

ABD seçimleri incelendi

TV100 programcısı Sinan Burhan'ın iddiasına göre, Türk seçim sistemi tarihi tamamen değişiyor. Burhan, YSK Başkanı Ahmet Yener ile görüştüklerini belirterek, "Ahmet Yener Bey konuşmasında, ‘Biz Rusya seçimlerini, Azerbaycan seçimlerini inceledik. Amerikan seçimlerini inceledik. Artık dünyada değişim gelişim teknoloji en üst düzeyde kullanılıyor. Ankara Üniversitesi ile de çalışıyoruz. Elektronik oylama sistemi ile ilgili tüm hazırlıklarımız yaptık. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde karar’ diyor." dedi.

Ar-Ge çalışmaları devam ediyor

Burhan, elektronik seçim sistemine ilişkin altyapının hazırlandığını, Ankara Üniversitesi ve TÜBİTAK’tan destek alındığını Ar-Ge çalışmalarının devam ettiğini iddia etti.