Elif Engin ile Ahmet Ahlatcı dünya evine girdi

Sinan Engin ve Ayşe Engin’in kızları Elif Engin ile Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı ve eşi Sibel Ahlatcı’nın oğulları Ahmet Emin Ahlatcı hayatlarını birleştirdi.

Çorum'daki Ahlatcı Metal Rafineri Bahçesi’nde gerçekleşen düğün törenine Türkiye’nin dört bir yanından gelen seçkin davetliler katıldı.

Çiftin nikâh şahitliğini; AK Parti Bursa Milletvekili ve eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve eski Beşiktaş JK Başkanı Yıldırım Demirören, eski Beşiktaş JK As Başkanı ve Dünya Gazetesi İmtiyaz Sahibi Umut Güner, Fatih Terim, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Acun Ilıcalı, eski Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Levent Kızıl gibi iş, sanat, spor dünyasının önemli isimleri yaptı.

Sinan Engin'den duygusal mesaj

Duygusal anların da yaşandığı gecede damadına güveninin tam olduğunu ifade eden Sinan Engin, “Bizleri yalnız bırakmayan Çorum dışından gelen ve Çorum’daki dostlarımıza, başkanlarıma çok teşekkür ediyorum, şeref verdiniz. Kız vermek zordur ama gözüm arkada değil. Her şeyden önce iyi bir aileye, iyi insanların yanına gidiyor. Anne-baba yokluğu çekeceğini sanmıyorum. Sevgili oğlum Ahmet Emin’e güveniyorum” sözleriyle duygularını dile getirdi.

Elif Engin-Ahmet Emin Ahlatcı'nın düğününe Aziz Yıldırım, Fatih Terim, Dursun Özbek, Acun Ilıcalı, Sibel Can, Ezgi Mola, Mustafa Aksakallı, Bensu Soral-Hakan Baş çifti, Murat Boz, Saba Tümer, Ertem Şener, Berk Atan, Nail Gönenli, Candaş Tolga Işık, İdil Fırat, Banu Ilıcalı, Efe Ceyhun, İbrahim Büyükak gibi pek çok ünlü isim katıldı.