Elif Engin ile Ahmet Ahlatcı dünyaevine girdi

Sinan Engin ve Ayşe Engin’in kızları Elif Engin, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı ile eşi Sibel Ahlatcı’nın oğulları Ahmet Emin Ahlatcı ile hayatını birleştirdi.

Çiftin düğün töreni, Çorum’da gerçekleştirildi.

Engin-Ahlatcı çiftinin düğün töreni; iş, sanat ve futbol dünyasından pek çok kişi bir araya getirdi.

Düğüne katılanlar arasında Elif Engin ve Ahmet Emin Ahlatcı çiftinin aile dostları ve ünlü isimler de yer aldı.