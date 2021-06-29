Elmalı davasına HSK inceleme başlattı
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Elmalı davası olarak bilinen çocuk istismarı davasıyla ilgili, yargı sürecinin devam ettiğini belirterek, HSK'nın inceleme başlattığını söyledi.
Gül Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Çocuklarımızın cinsel istismarına hiç kimse, hiçbir şekilde müsamaha göstermez; gösteremez. Yargı süreci devam ediyor. Süreci yakından ve dikkatle takip ediyor, sürecin hassasiyetine uygun her türlü tedbiri alıyoruz. HSK da konu hakkında inceleme başlattı."
Çocuklarımızın cinsel istismarına hiç kimse, hiçbir şekilde müsamaha göstermez; gösteremez. Yargı süreci devam ediyor. Süreci yakından ve dikkatle takip ediyor, sürecin hassasiyetine uygun her türlü tedbiri alıyoruz. HSK da konu hakkında inceleme başlattı.— Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) June 29, 2021