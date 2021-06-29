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Elmalı davasına HSK inceleme başlattı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Elmalı davası olarak bilinen çocuk istismarı davasıyla ilgili, yargı sürecinin devam ettiğini belirterek, HSK'nın inceleme başlattığını söyledi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Gül Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Çocuklarımızın cinsel istismarına hiç kimse, hiçbir şekilde müsamaha göstermez; gösteremez. Yargı süreci devam ediyor. Süreci yakından ve dikkatle takip ediyor, sürecin hassasiyetine uygun her türlü tedbiri alıyoruz. HSK da konu hakkında inceleme başlattı." 

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