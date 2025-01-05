Elon Musk’tan sert eleştiriler! İngiltere siyasetine yönelik 23 gönderi paylaştı

Elon Musk, dünya çapında birçok ülkenin siyasetine müdahil olmaya devam ediyor. Musk'ın hedefinde bu kez İngiltere var. Hindustan Times'ın haberine göre, Musk, sahibi olduğu sosyal medya platformu X üzerinde bu konuda toplamda 23 gönderi paylaştı.

Keir Starmer'a yönelik ağır eleştiriler

Musk, ilk olarak hükümetin Manchester'daki suç çetesi soruşturmalarına yaklaşımını eleştiren bir paylaşımı destekledi. Ardından, "İngiltere'de tecavüz gibi ciddi suçlarda polisin şüphelileri suçlaması için Kraliyet Soruşturma Servisi'nin (CPS) onayı gerekiyor. Tecavüz çetelerini adalete teslim etmeyip genç kızların istismar edilmesine izin verdiğinde, CPS'nin başında kim vardı? Keir Starmer, 2008-2013" diyerek, CPS'nin eski başkanı Keir Starmer'a yönelik ağır eleştirilerde bulundu.

"Ülkeyi yönetmesine izin veremeyiz"

Musk, bir başka gönderisinde ise Kral Charles'a hitaben, "Kral devreye girmeli. Keir'in CPS'nin başında olduğu dönemde yaşananlar göz önüne alındığında, onun ülkeyi yönetmesine izin veremeyiz" ifadelerini kullandı.

Teknoloji milyarderi, İşçi Partisi'nin başında bulunan Başbakan Keir Starmer'a da yoğun eleştirilerde bulundu. Musk, aynı zamanda Nigel Farage liderliğindeki Reform UK partisinin de destekçisiydi. Kısa bir süre önce, Farage ve Reform UK'nin saymanı Nick Candy ile birlikte Donald Trump’ın Florida'daki malikanesinde bir araya gelmişti. Farage, Aralık ayında İngiliz medyasına yaptığı açıklamada Musk'ın kendisine bağış yapmayı düşündüğünü doğrulamıştı.

Financial Times’a göre, Musk, platformunda aşırı sağcı figürlerle de bağlantılar kuruyor. Bu isimler arasında Tommy Robinson ve Britain First kurucularından Ashlea Simon gibi isimler bulunuyor.

İngiltere’ye 'zalim bir polis devleti' suçlaması

Bu yılın başlarında Musk, İngiltere’yi 'zalim bir polis devleti' olmakla suçlamış ve Southport ayaklanmaları sırasında iç savaşın 'kaçınılmaz' olduğunu belirtmişti. Musk'ın, İngiltere'deki seçimlerin yenilenmesi için attığı 23 tweetle ülkedeki siyasi yapıyı eleştirmesi, benzer şekilde ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın da Kanada'yı 51. eyalet yapma şakası ve Grönland’ı satın alma isteği gibi uluslararası arenada tartışmalara yol açıyor.