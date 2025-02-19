Elon Musk'tan X'in Türkiye'deki Premium+ tarifelerine dev zam

Elon Musk'ın yönetiminde olan sosyal medya platformu X, Türkiye’deki ücretli abonelik fiyatlarına büyük bir zam yaptı. Kullanıcılara reklamsız bir deneyim ve ek özellikler sunan Premium+ paketi, son iki ay içinde ikinci kez zamlanırken, fiyatlar neredeyse iki katına çıktı.

X tarafından yapılan açıklamaya göre, Premium+ abonelik fiyatlarında aylık bazda yüzde 88, yıllık bazda ise yüzde 79 oranında artış gerçekleşti.

Bu zamla birlikte Türkiye’de yeni fiyatlar şu şekilde belirlendi:

* Premium+ aylık abonelik: 770 TL → 1.450 TL

* Premium+ yıllık abonelik: 8.000 TL → 14.320 TL

* Premium aylık abonelik: 150 TL (Değişiklik yok)

* Temel abonelik: 56,25 TL (Değişiklik yok)

Aralık ayında gerçekleşen ilk zammın ardından yapılan bu fiyat artışı, X kullanıcıları arasında tepkiyle karşılandı.

Grok 3 için kaynak mı sağlanıyor?

Bu fiyat artışı, Elon Musk’ın yapay zeka şirketi xAI'ın yeni modeli Grok 3'ü tanıtmasının hemen ardından geldi. OpenAI ve Google gibi teknoloji devlerine rakip olması beklenen Grok 3'ün, önümüzdeki haftadan itibaren yalnızca Premium+ abonelerine sunulacağı belirtiliyor. X’in, yapay zeka modelinin geliştirilmesi için gereken finansmanı sağlamak adına abonelik fiyatlarını artırmış olabileceği öne sürülüyor.

Bu zam kararına ilişkin X yetkililerinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.