Elvan'ın istifasına ve Nebati'nin atanmasına muhalefetten tepkiler

Muhalefet partileri, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın istifasını ve yerine Nureddin Nebati’nin atanmasını değerlendirdi.

Bazı parti yöneticileri ve milletvekilleri, sosyal medya paylaşımlarında şu değerlendirmeleri yaptı:

CHP Sözcüsü ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak: "13 ayda 3. Hazine ve Maliye Bakanı atandı. Erdoğan Şahsım Hükümetinin ekonomide yarattığı krize artık bakan ve bürokrat dayanmıyor. Erdoğan bakan ve bürokrat yemeyi bıraksın, sebebi olduğu krizin sorumluluğunu üstlensin. Çünkü Erdoğan sebep, ekonomik kriz sonuçtur.”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba: “Faiz sebep, enflasyon sonuç" bir kişiyi daha koltuğundan etti. Lütfi Elvan da Başkanlık Sistemine özgü bir gece kararnamesiyle görevden alındı. Hep söyledik: Yüz tane Bakan, bin tane MB Başkanı da değişse bu zihniyetle ekonominin gideceği tek yer uçurumdur.”

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta: "Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan’ın affı kabul edilmiş. Yerine Nurettin Nebati atanmış. Türkiye ekonomisinin tabutuna bir çivi daha çakıldı."

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır: “Görevden af’ talebi kabul edilen Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın yerine Nureddin Nebati atandı. ‘İstikrar’ desen var!”

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan: Yeni atanan ekonomi bakanının ekonomi eğitimi yok. Buna gerek de yok. “Faiz sebep, enflasyon sonuç” demen yeterli. Bu ekonomi cahilleriyle bunlar daha iyi günlerimiz…

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu: “Beklenen oldu! Sanırım Durmuş Yılmaz'ın sözleri istifanın 2 hafta geç açıklanmasıyla sonuçlandı, beklenen gelişmeydi! Havuz medyası buna nasıl kılıf bulacak, düşünsünler!!! Akıl dışı faiz politikasının sonucu bu! Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan görevinden istifa etti”

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen: “Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan istifa etti. Pardon, 'görevden affını' istedi. Yerine şu fotoğraftaki Nureddin Nebati Maliye Bakanı olarak atandı.”