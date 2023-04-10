“Emeğin Benimle” dükkanı depremzede üreticilere destek veriyor

Yerel üreticiden toplu şekilde satın aldığı ürünleri kendi deposuna getirerek, online satış için tüm süreçleri gerçekleştiren Bella Maison, ‘Emeğin Benimle’ dükkanında yerel üreticilere desteğini sürdürüyor.

Dükkanda; Siverek biberinin güneşle buluşmasından doğan isot, Diyarbakır’da zirai gübre kullanılmadan geliştirilmiş nohut, Mardin’de yetiştirilen ata tohum buğdayın öğütülmesi ve kavrulmuş tel şehriyeyle buluşması gibi tamamen geleneksel yöntemlerle hazırlanan gıda ürünlerine ulaşmak mümkün.

Bella Maison’un instagram sayfasında detaylı şekilde takipçileriyle paylaştığı Ramazan ayına özel tariflerin, deprem bölgesindeki üreticilerden temin edilen gıdalarla hazırlanacak olması da bu ürünleri özel kılıyor.

Paylaşmanın her zamankinden daha çok önem kazandığı Ramazan ayında, siz de “Emeğin Benimle” dükkanında satışa açılan ürünleri kullanarak ilham veren tarifler hazırlayabilir, deprem bölgesindeki yerel üreticilere destek verebilirsiniz.