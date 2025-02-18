Emek Partisi'ne operasyon: İl başkanı ve çok sayıda üye gözaltına alındı
Emek Partisi (EMEP) İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros ve bazı parti üyelerinin, sabah saatlerinde düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındığı açıklandı.
Haber Merkezi
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Emek Partisi (EMEP) İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros ve bazı parti üyeleri gözaltına alındı.
Emek Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Sabah saatlerinde İl Başkanımız Sema Barbaros ve parti üyelerimiz gözaltına alındı. Bu hukuksuz operasyonu kabul etmiyoruz! Arkadaşlarımız derhal serbest bırakılsın!"