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Emekli amiral Ergun Mengi için tutuklama istemi

Emekli amirallerin bildirisine ilişkin soruşturmada Ergun Mengi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilirken, 13 emekli amiral için adli kontrol talep edildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 104 emekli amiralin bildirisine ilişkin soruşturmasında Ergun Mengi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Emekli amirallerin bildirisine ilişkin soruşturmada savcılık, serbest bıraktığı 13 şüpheli için sulh ceza hakimliğinden adli kontrol talep etti.