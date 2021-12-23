Emekli amirallerin hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
Haklarında ‘Anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma’ suçlamasıyla iddianame hazırlanan 103 emekli amiral, 21 Mart’ta hakim karşısına çıkacak.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Montrö bildirisi yayınlayan 103 emekli amiral hakkındaki iddianameyi tamamlamış ve hazırlanan iddianame Ankara 20'nci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.
Emekli amirallerin hakim karşısına çıkacağı tarih de mahkeme tarafından belirlendi.
Haklarında ‘Anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma’ suçlamasından 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep edilen 103 emekli amiralin yargılanmasına Ankara 20'nci Ağır Ceza Mahkemesince başlanacak.