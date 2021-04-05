Emekli amirallerin lojman ve koruma hakları iptal edildi

Montrö bildirisini imzalayan 104 emekli amiralin lojman ve koruma haklarının iptal edildiği bildirildi.

104 emekli amiralin, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili sözleri sonrası başlayan tartışmalara ve Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı'nın “takke ve cübbe” giydiği bir fotoğrafının basına yansımasına ilişkin ortak bir açıklama yayınlaması üzerine soruşturma başlatan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bildiriyi hazırladığı ve diğer kişilerin de bu bildiriye imza atmalarını sağladıkları gerekçesiyle 10 eski amiral hakkında gözaltı kararı aldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla da emniyet bu sabah saat 06.30'da eş zamanlı operasyon başlattı.

Operasyonda, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç ve Türker Ertürk'ün de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da ikamet eden ancak yaş durumları nedeniyle haklarında gözaltı kararı verilmeyen emekli amiraller Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat'a ise, evlerindeki arama-el koyma işlemi sonrası, emniyete müracaat ederek ifade vermeleri için tebligat yapıldı.

Güvenlik kaynakları, bildiriyi imzalayan emekli amirallerin lojman ve koruma haklarının iptal edildiğini bildirdi.