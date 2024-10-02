Emekli astsubaylar Savunma Bakanlığı önünde toplandı: Hakkımızı istiyoruz!

Milli Savunma Bakanlığı önünde toplanan emekli astsubaylar adına söz alan TEMAD Genel Başkanı Hamza Dürgen, astsubaylık mesleğinin zorluklarını anlattı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden emekli olan astsubayların Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı olduğunu anımsatan Dürgen, "TEMAD olarak sadece emekli astsubaylarımızın hakkını istiyoruz, insanca yaşamak için, onur mücadelemiz için, haklarımızı istiyoruz" dedi.

Dürgen, "astsubayları hakir gören zihniyeti" asla kabul etmediklerini ifade ederek, "Bundan sonra bizler için olmazsa olmazımız tazminat hakkımız. Bizler, sizlerden sadaka istemiyoruz. Bizler, hakkımız olanı istiyoruz" diye konuştu. Eyleme, CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan da destek verdi.